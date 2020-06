Royaume-Uni : Une attaque au couteau fait trois morts…à Reading

Trois (3) personnes sont mortes et au moins trois autres blessées après avoir été poignardées dans un parc à Reading. L’attaque est considéré par la Police comme un « incident terroriste ».

Les faits ?

La police a été appelée aux Forbury Gardens vers 19h00 BST suite à des informations selon lesquelles un certain nombre de personnes avaient été poignardées. Selon les forces de sécurité, un homme de 25 ans a été arrêté sur les lieux et est maintenant en garde à vue pour suspicion de meurtre.

Selon le Sunday Mirror, un officier de police aurait « taclé » le suspect qui est ensuite tombé.

Le chef de la police antiterroriste, le commissaire adjoint de la police métropolitaine Neil Basu, a remercié les agents « non armés et incroyablement courageux » d’avoir arrêté le suspect. Il ajoute que l’attaque n’était pas liée à une manifestation pacifique de Black Lives Matter qui s’était tenue quelques heures plus tôt dans le parc.

Source: BBC