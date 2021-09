RTS : Les syndicalistes « harcelés » appellent à l’aide…Macky Sall

Vidéo / Crise à la RTS– Le touchant message du célèbre présentateur de l’émission « Dagn Kumpeu » (Ismaïla) au Président Macky Sall

Témoignages

« La démotivation totale, les règlements de comptes, les menaces, les démissions, les disponibilités. Tous ces actes découlent des actes que pose chaque jour Racine Talla et ses directeurs qui lui obéissent au doigt et à l’œil et sans murmure, juste pour garder leurs postes et conserver leurs privilèges ».

« Rien qu’à la rédaction du journal télévisé, informe-t-il, nous avons enregistré plus de 20 départs de journalistes sans compter, les agents mis au frigo. Pour la radio, nous avons reçu des sanctions de journalistes talentueux dont le seul tort a été d’assister à la dernière assemblée du 14 juillet 2021. »