Saccage des feux-rouges : Les dégâts évalués à près de 350 millions

Apres Auchan et les stations-services, les feux de signalisation n’ont pas été épargnés par des manifestants lors de l’arrestation de Ousmane Sonko pour viols présumés et menace avec armes à feu. L’Observateur dans sa parution de ce jeudi renseigne que sur 46 carrefours, 16 ont été saccagés. Et les dégâts sont évalués à près de 350 millions Fcfa.

Pour rappel, les magasins Auchan logés dans des quartiers de Dakar et à l’intérieur du pays ont été pris d’assaut par des individus qui les ont vidés de leurs contenus. Des stations d’essence ont aussi été saccagées.