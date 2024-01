Sadio Mané : « La Gambie, ça va être un derby »

Samedi, la Côte d’Ivoire a lancé la CAN 2023 en s’imposant nettement (2-0) dans le match d’ouverture face à la Guinée-Bissau. Le Sénégal, principal favori à sa propre succession au palmarès, devra également tenir son rang dans le groupe de la mort. Ce sera face à son voisin, la Gambie, ce lundi (14h GMT), puis contre le Cameroun vendredi, et enfin face à la Guinée, son autre voisin, le 23 janvier.

« La Gambie, ça va être un derby. La Guinée aussi ça va être un derby », a analysé Sadio Mané dans l’émission « Droit dans les yeux » sur la chaine cryptée Canal+ Sport Afrique avant de d’émettre son avis sur le Cameroun, quintuple champion d’Afrique et septième favori, selon Opta, pour remporter un sixième titre le 11 février. « Le Cameroun et le Sénégal se chamaillent tout le temps. On ne présente pas le Cameroun, c’est l’une des meilleures équipes africaines de tous les temps », a adoubé la star d’Al-Nassr en Arabie saoudite.

Bien qu’ayant dompté la bande à Rigobert Song en octobre passé, Sadio Mané, qui avait d’ailleurs marqué le seul et unique but de la rencontre sur penalty (1-0), se méfie de médaillés de bronze en titre. « C’était un match amical. On sait que très bien qu’à la CAN, ça sera différent », a en effet prévenu Sadio. « Mais on sera prêts », a-t-il toutefois rassuré avant d’en remettre une couche. « La CAN est pleine de surprises. Il faut être prêt dès le début sinon on peut dire ciao dès le premier tour (rire). »