Fatou Thiam persiste : « Karim Wade a deux nationalités »

Pour la prochaine présidentielle, si Monsieur Karim WADE affirme être exclusivement de nationalité sénégalaise, comme le stipule notre charte fondamentale, il aura fait plus gravement une fausse déclaration sur l’honneur comme il l’a fait croire à des milliers de militants libéraux qui l’ont naïvement cru. Il est aujourd’hui établi de manière incontestable que Monsieur Karim Wade a deux nationalités. Quel joueur ? Futur perdant !

En effet, le 02 février 2016 Monsieur Karim WADE a porté plainte devant la Cour de Cassation française pour détention arbitraire . Et dans l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la Cour, il est clairement établi sur les faits et la procédure que : « un citoyen sénégalais, ayant aussi la nationalité française, a porté plainte et s’est constitué partie civile ». La Cour a ainsi rejeté son pourvoi sur sa prétendue détention arbitraire, et a rappelé, à bien des égards, qu’il a agit en tant que français.

C’est pourquoi, nous affirmons absolument, qu’il ne peut être candidat à la présidence de la République du Sénégal, parce qu’il ne remplit pas les conditions posées par l’article 28 de la constitution. Par ailleurs, je lance un appel aux candidats qui ont un intérêt à agir, à demander au Conseil Constitutionnel, l’invalidation de la candidature de Monsieur WADE, qui préfère sa nationalité française à celle du Sénégal. Monsieur Karim WADE est un businessman et sa nationalité française lui est très utile pour faire des affaires et garder jalousement ses sociétés qu’il a créé en tant que Français.

En vérité, Monsieur WADE n’a aucun projet, encore moins une ambition pour le Sénégal. Et aujourd’hui, Le Sénégal est à la croisée des chemins, les questions sécuritaires demeurent une priorité, c’est pourquoi, ce pays ne sera jamais confié à un aventurier. Par ailleurs, au dialogue politique dernier, l’exclusivité de la nationalité sénégalaise pour un candidat à la présidence de la République, n’a jamais été l’objet d’un débat. Il faut aussi noter que ce dialogue ne peut non plus aboutir à des combines qui font souffrir le trésor public.

Monsieur Karim WADE doit payer une amende de 138 milliards, c’est une condition sine qua none pour participer à la prochaine présidentielle. Il est au Qatar pour ses propres intérêts (fonctionnaire de cet Etat), ce qui se passe au Sénégal est le cadet de ses soucis, donc l’invalidation de sa candidature est une question d’intérêt national.

Vive le Sénégal !!!!

Fatou THIAM

Présidente Mouvement ALUR

Conseillère municipale à Saint Louis.