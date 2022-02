Sadio Mané…un lion qui marque son territoire à la CAN

Auteur de 3 buts et de 2 passes décisives dans cette CAN 2021, Sadio Mané brille et a porté le Sénégal jusqu’à une deuxième finale consécutive après un nouveau récital mercredi contre le Burkina Faso (3-1).

Si Riyad Mahrez et l’Algérie lui avaient largement volé la vedette en 2019, Sadio Mané se donne les moyens de marquer la CAN 2021 de son empreinte. A nouveau décisif mercredi en demi-finales face au Burkina Faso (3-1), l’ailier a permis au Sénégal de se qualifier pour une deuxième finale consécutive dans la compétition. Après une phase de groupes relativement discrète mais durant laquelle il a inscrit l’unique but de son équipe (un penalty contre le Zimbabwe, 1-0), la star de Liverpool est sortie de sa boîte durant la phase à élimination directe.

Même sonné après son choc avec Vozinha, il a débloqué la situation contre le Cap-Vert (2-0) en 8es en ouvrant le score sur un exploit personnel. Sur sa lancée, Mané a ensuite illuminé le jeu des Lions face à la Guinée Equatoriale (3-1) en quart et lancé Famara Diédhiou sur le premier but. Si les observateurs de la Confédération africaine de football (CAF) l’avaient assez étrangement privé du titre d’homme du match à l’issue de ces deux rencontres, lui préférant respectivement Bamba Dieng puis Nampalys Mendy, en revanche cette distinction n’a pas échappé au Red après sa grosse performance face aux Etalons, lit-on sur Afrik-Foot.