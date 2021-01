Saint-Louis : Le dragage de la brèche…une priorité

L’ancienne capitale du Sénégal, Saint-Louis, risque d’être rayée de la carte à cause de sa brèche. A cause d’elle, il existe une menace réelle de voir des quartiers comme Guet Ndar disparaitre. Le président de la République a appelé ainsi, hier, lors du Conseil des ministres, relativement à l’exécution des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint Louis et à la gouvernance des infrastructures et transports maritimes, au ministre des Pêches et de l’Economie maritime, de faire accélérer le déroulement correct des travaux de dragage et de balisage de la brèche de Saint Louis. Alioune Ndoye, au boulot au lieu de vouloir faire disparaitre.

Le Témoin