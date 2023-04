Saint-Louis : Les Républicains défendent le DG de la FERA et tire sur Gas El Salvador

IL FAUT ÉVITER D’ESSAYER DE MORDRE, SURTOUT LORSQU’ON EST ÉDENTÉ

Devoir de Vérité…

La gymnastique préférée des jaloux, mécontents et autres types de personnes nuisibles à la société, consiste à jeter l’opprobre sur d’honnêtes citoyens. En quoi faisant? Eh bien, très simples: aller se morfondre hors du Sénégal, regarder des images et essayer de créer un tollé uniquement pour faire du mal à des personnes qui, au moins, parviennent à mettre un peu de baume dans le cœur des gens.

C’est la nouvelle trouvaille de ce pseudo-activiste ( qui en fait est un jaloux). Gas, puisque c’est de lui qu’il s’agit, vient de franchir le rubicond en s’attaquant à un digne et valeureux fils de Saint-Louis : M. Papa Ibrahima Faye, DG du Fonds d’Entretien Routier Autonome.

Ce qui est risible, c’est qu’il veut parler d’un dossier dont il ignore les tenants et les aboutissants.

La première question que nous posons à Gas est la suivante: Comment le FERA peut il devoir 7 mois de salaires aux agents de la commune de Kolda alors que le FERA n’a même pas de convention de financement avec ladite commune?

Secundo et pour ta gouverne, alors que les conventions de financement des autres communes sont arrêtées, celle de la commune de Saint-Louis a été prolongée pour 3 mois pour éviter que les agents de Saint-Louis soient en chômage technique. Cela veut tout simplement dire que le sieur auquel tu voudrais t’attaquer aime plus Saint-Louis que toi. Aimer sa ville, ce n’est pas avec des paroles diffamatoires mais c’est dans les gestes et les actes .

Gas, les manipulations ne passeront pas. Lorsque ça vous arrange vous dites que les agents du FERA sont des militants de l’APR, et si vous êtes dans la manipulation ce sont de braves Saint-Louisiens.

L’autre question que nous voudrions poser à Gas, c’est de savoir si les militants conviés au Ndogou chez M. Papa Ibrahima ne sont-ils pas des Saint-Louisiens???

Balivernes. Arrêtez d’utiliser la misère des populations ( les gens qui attendent que leur situation soit en règle) pour votre propre compte. A la fin de ce parade, c’est le FERA qui assure à plus de 300 jeunes à Saint-Louis d’avoir un emploi et si ces derniers venaient à perdre leur emploi ce n’est pas un individu qui n’a que l’ignominie, la jalousie, la manipulation et les mensonges qui les emploiera. Gnii waroul wakh rekkk gnow wakhhh.

Pour rappel, comme il l’a déjà fait à l’entame de sa mission à la tête du FERA en payant en rappel tous les arriérés des salaires des vaillants cantonniers des communes, le DG est entrain de mettre tout en œuvre auprès des autorités pour que les agents puissent passer la fête de l’aïd en toute dignité avec leur famille.

M.Papa Ibrahima Faye, Directeur Général du F.E.R.A a donné l’assurance suivante: les agents des communes financées par le FERA et en règle seront payés avant la fête de l’aid.

C’est dire que le DG du FERA, contrairement à l’absurdité que voulait montrer Gas, est un homme de cœur, aux principes républicains.

Mon cher Gas, si nous avions su que tu voulais goûter aux ndogous dont tu parles, nous t’aurions invité volontiers car après tout, nous sommes dans le mois du partage et, en bon Saint-Louis , Papa Ibrahima Faye sait aussi partager.

Réseau Républicain d’Information et de Communication