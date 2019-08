L’affaire de la drogue saisie au port le 26 et le 29 juin dernier n’arrête pas nous de donner des surprises. En effet, deux transitaires V. Diop et M. Ndiaye, en cavale depuis l’éclatement de l’affaire ont été arrêtés par les éléments de l’Office central de répression du trafic des stupéfiants.

V. Diop très connu au port autonome de Dakar avait quitté le pays des l’ébruitement de l’affaire et c’est lorsqu’il a pensé être oublier qu’il est discrètement rentré au Sénégal sans se douter qu’il était suivi de très prêt par les policiers qui ont fait une opération nocturne pour le cueillir chez lui à Mbao ce vendredi 2 Aout. Le sieur Diop arrêté, a été placé en détention et fut déféré au parquet de Dakar le mardi 6 Aout, au terme de sa détention légale, ponctuée par une prolongation de garde à vue.

M. Ndiaye l’autre transitaire lui aussi en cavale, n’a pas lui pas échappé à la vigilance des agents de la police. Il a été cueilli suite à une affaire de gage d’une voiture. Il est finalement arrêté aux parcelles assainies.

Le dossier devrait être présenter aujourd’hui au Parquet de Dakar et va atterrir sur le bureau du Doyen des juges d’instructions du premier cabinet, Samba Sall