Salaire : les syndicats de santé interpellent le Premier ministre

Déclaration des Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL AND GUEUSSEUM

Après 72h de privation de services publics de l’Etat Civil tel que les bulletins et extraits de naissance à la veille de l’ouverture des classes, de certificats de résidence ou de mariage, de permis d’inhumer par endroits, sans oublier l’absence de soins dans certaines structures sanitaires municipales, consécutives à la grève des 16, 17 et 18 août 2023 de l’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales, And Gueusseum réitère son interpellation au Premier Ministre pour la tenue de la séance plénière d’harmonisation des augmentations de salaire autant dans les Collectivités Territoriales que dans les Etablissements Publics de santé et les services administratifs du ministère de la santé et soutient sans équivoque ce légitime combat.

Prenant l’opinion publique à témoin, Monsieur le Premier Ministre avait sollicité à l’audience accordée à l’ASAS And Gueusseum le 7 mars 2023 une pause de 15 jours à l’effet de parachever le recensement des effectifs éligibles devant les manœuvres dilatoires de certains Maires ou Présidents de Conseil départemental en vue de rétablir les agents en rade depuis le 31 mai 2022 dans leurs droits.

Voilà cinq mois après une trêve sollicitée pour 15 jours seulement que les Gueusseumeurs se retrouvent à la case-départ avec son Excellence Monsieur le Premier Ministre malgré plusieurs vains rappels.

En conséquence de tout ce qui précède, And Gueusseum rend responsable le Gouvernement de l’imminence de la détérioration du climat social dans le secteur des Collectivités Territoriales et aussi dans le secteur de la santé et de l’action sociale car la trêve dépassée de 15 jours n’a plus d’objet devant le désespoir des camarades privés de leurs droits.

Rappelant aux populations que c’est à la suite de 11 plans d’actions que, non seulement And Gueusseum avait accédé à demande du Gouvernement, mais aussi avait volontairement et souverainement suspendu ses mots d’ordre de boycott de tous les programmes de santé et d’action sociale notamment le PEV, le PNT, le PNLP et la rétention de l’information sanitaire et sociale en vigueur.

Enfin AND GUEUSSEUM rencontrera sous peu l’intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales dans la perspective d’une nouvelle jonction des luttes And Gueusseum-ITCTS en souvenir du défunt Président Sidya Ndiaye pour le rétablissement des Travailleurs dans leurs droits d’autant que le Ministre des finances et du Budget manifeste de manière permanente ses dispositions et la disponibilité des fonds dédiés aux augmentations sous réserve d’avoir l’exhaustivité des ayants droits déclinée par les employeurs délégués de ces démembrements de l’Etat.

Mais en attendant cette rencontre, et conformément à sa ligne d’humanisation des luttes, And Gueusseum invite l’Intersyndicale à observer, durant ses journées de grève, le service minimum par la délivrance de permis d’inhumer.

Au demeurant, compte tenu du contexte des souffrances et des drames charriés par l’émigration clandestine, And Gueusseum manifeste sa solidarité aux agents des pêches victimes d’actes de vandalisme de leurs lieux de travail qu’elle condamne énergiquement, s’incline devant la mémoire de tous les disparus en mer en quête d’un mieux-être et invite le Gouvernement au respect de ses engagements, gage de paix durable.

Fait à Dakar, le 19 août 2023.

Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS)

SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL

AND GUEUSSEUM

Le Directoire