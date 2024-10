C’est pas fini pour Samba Ndiaye…Pastef veut aller jusqu’au bout

L’homme le plus célèbre du moment, c’est sûrement Samba Ndiaye. Nommé mercredi en Conseil des ministres par le Président Bassirou Diomaye Faye au poste de président du conseil d’administration de la SNHLM*, il fait face à une farouche opposition des membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Cette nomination a été défendue par le président lors de sa déclaration de ce vendredi. Mais l’ancien membre de l’APR n’est pas tiré d’affaires. Et cela risque de se compliquer dans les jours à venir.

La nomination de Samba Ndiaye a installé le malaise au sein de la coalition au pouvoir. Des responsables politiques du parti Pastef se sont levés pour demander son limogeage. Face à la presse ce vendredi, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a corrigé son premier ministre qui parlait de mesures correctives. Le locataire du Palais a aussi appelé ses militants à taire les querelles, à mettre en avant le pardon . Une déclaration qui semble conforter la position de l’ancien membre de l’APR.

Si Pastef ne veut pas de Samba Ndiaye, c’est parce que les patriotes ne lui pardonnent pas ses anciennes déclarations contre Ousmane Sonko. Mais Diomaye a douché tous leurs espoirs de voir le nouveau PCA de la SN HLM viré de son poste. Cette décision a mis certains patriotes dans tous leurs états. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que les hommes et femmes proches de Sonko ne sont pas contents. Si certains ont accepté la décision du président, d’autres réclament toujours la tête de cet ancien membre du parti de Macky Sall.

Samba Ndiaye ne doit pas danser de sitôt. Dans son discours, le Président Bassirou Diomaye Faye a fait une précision de taille. « La proximité avec la coalition présidentielle ne protège personne face à la loi si ce dernier ne l’a pas respectée », a précisé le chef de l’Etat. Toutes les personnes qui savent lire entre les lignes savent que le nouveau PCA de la SN HLM est toujours sur siège éjectable. Cette déclaration du locataire du Palais est un message pour son nouvel allié encombrant. Et si l’ancien maire de Ndoffane sait lire entre les lignes, il saura que toutes les portes ne lui sont pas ouvertes

Si beaucoup pensent que cette précisions du chef de l’Etat est pour son nouvel allié, c’est parce que Samba Ndiaye, ancien maire de Ndoffane, figure dans le rapport de la Cour des comptes pour des irrégularités de gestion à la tête de la Société des Infrastructures de Réparation Navale (SIRN). Selon le rapport de 2015 de la Cour des comptes, il aurait indûment perçu une somme de 5 780 000 FCFA, composée d’un trop-perçu de 2 830 000 FCFA et de frais de représentation non justifiés de 2 950 000 FCFA. La Cour avait d’ailleurs recommandé au Directeur général de la SIRN de procéder au remboursement de ce montant.

D’ailleurs, c’est ce qui explique la réticence de certains patriotes. Alors les camarades de Ousmane Sonko pourront se contenter d’attendre que le parquet financier commence à fouiller dans les rapports de la Cour des comptes. D’ici là, les membres de Pastef devront calmer leur mal en patience. Mais le président doit faire attention à son nouvel allié. De nombreux partisans du premier ministre menacent de ne pas battre campagne pour le parti au pouvoir. Les plus radicaux ne vont même pas voter la liste Pastef. Ce qui menace gravement la liste de la majorité.

L’affaire Samba Ndiaye est une véritable patate chaude pour le Pastef. Si le nouveau régime ne traite pas cette affaire avec dextérité, elle pourrait affecter les relations entre Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye. Mais on est en politique et tous les miracles peuvent se produire. Que personne ne pense que la page Samba Ndiaye est définitivement fermée. Elle ne fait que commencer…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn

SNHLM* (Société nationale des habitations à loyer modéré)