Diomaye enfile son boubou de président et…rectifie Sonko

A quelques heures du démarrage de la campagne législatives, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a enfilé son boubou de président de la République. Ce vendredi, il a tenu un discours unificateur. Ce face à face avec les sénégalais a permis au chef de l’Etat de rectifier son premier ministre. Ousmane Sonko s’est invité sur la polémique née d’une nomination en conseil des ministres. Une sortie du locataire du Palais qui fait de gros dégats dans les rang du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Le président de la République a parlé ! Face à la presse, ce vendredi, le chef de l’État a invité les Sénégalais à la retenue dans leurs discours et dans leur comportement à quelques heures du démarrage de la campagne des élections législatives du 17 novembre 2024. « À l’approche de la campagne électorale pour les élections législatives, j’invite tous les Sénégalais, en particulier les acteurs politiques, quels que soient les bords, à éviter les dérives dans leurs discours et leurs actes. Nous avons observé ces derniers jours des propos et des comportements qui portent des relents communautaires, ainsi que des menaces verbales dans l’espace public médiatique et sur les réseaux sociaux», a-t-il déclaré.

Le président de tous les sénégalais, Diomaye Faye, de poursuivre : « ce n’est pas ainsi que nous devons exprimer nos divergences. Les élections sont des moments cruciaux de choix démocratiques, un moment de fête et non un prétexte pour la discorde. J’appelle donc chaque acteur à faire preuve de responsabilité, de retenue et de modération. Nous devons tous, collectivement, préserver ce que nous avons de précieux, à savoir notre stabilité et notre démocratie. Certes, les défis sont nombreux et j’aimerais affirmer avec conviction que le Sénégal est sur la voie du redressement».

Ce message du président se veut un peu plus clair. Bassirou Diomaye Faye veut éviter au Sénégal le scénario de la présidentielle. Le chef de l’Etat, qui promet des législatives transparentes, veut des élections sans aucun problème. Reste à voir si le message est bien reçu par les membres de l’opposition. Car au moment où le président prône la paix et la cohésion nationale, un opposant et candidat croupit en prison. Une fausse note qui risque d’être une tache noire dans ce discours unificateur. Mais Diomaye a tendu une perche à ses adversaires.

Ayant invité des journalistes, le président a été interpellé sur une question mineure. Mais cela a permis au chef de l’Etat de recadrer son premier ministre. En effet, après la gronde suite à la nomination de Samba Ndiaye, Ousmane Sonko a annoncé des mesures correctives à venir de la part du président Bassirou Diomaye Faye. Mais ce dernier a clairement laissé entendre que Samba Ndiaye gardera son poste. Une réponse très claire pour qui sait lire entre les lignes.

Où sont les mesures correctives annoncées par Ousmane Sonko ? C’est à lui qu’il faudra poser la question. Mais chacun à le droit de donner son avis, de dire s’il est d’accord ou pas, que ce soient mes hommes ou ceux d’autres partis. Parce que « les Sénégalais m’ont confié quelque chose qui appartient à tout le monde», a déclaré le président, qui a ensuite rappelé les gestes du prophète Mohamed ou encore de Nelson Mandela, qui ont pardonné à leurs pourfendeurs au moment où ils avaient le plus de pouvoir de sévir. Une réponse qui ne ravit pas du tout les patriotes. Mais le président a pris une décision.

Bassirou Diomaye Faye veut faire comprendre aux patriotes qu’il reste le président élu. À quelques heures du démarrage de la campagne électorale, reste à savoir comment les membres de Pastef vont prendre cette décision du président. Il y a un fait indéniable, les partisans de Ousmane Sonko n’aiment pas qu’on les contredisent. Et beaucoup ont menacé de ne pas voter Pastef si Samba Ndiaye restait à son poste…

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn