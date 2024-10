SIAGRO 2024 : La 14e édition se tiendra du 29 au 31 Octobre au CICES

La 14e édition de la Société Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO) va se tenir du 29 au 31 octobre prochain au CICES. L’édition 2024 du Salon International des Industries et Techniques Agroalimentaires sera un événement régional attirant des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et des industries de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que des investisseurs, des acheteurs et des prestataires de services, renseigne Sud Quotidien.

Fondé en 2001 par la Société Sénégalaise Industrielle Agroalimentaire (SIAGRO), le Groupe Kirène est rapidement devenu une référence dans le secteur de l’industrie agroalimentaire en Afrique de l’Ouest, en alliant performance et exigence, capacité d’innovation et engagement responsable.