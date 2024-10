Inondations à Matam et Bakel : Sidy Braham Dieng lance un appel à l’Etat

Le dérèglement climatique,en dépit des enjeux et des défis globaux, demeure l’impensé de la politique sénégalaise. Les crues du fleuve Sénégal révélent la désuétude de la notion de prospective comme moyen d’envisager , dans la durée, le futur systémique de la gouvernance de l’État comme entité dépassant les clivages idéologiques.Dans le contexte de fragilité institutionnelle et économique du Sénégal, il est impérieux de subvertir les cadres du conservatisme de la gouvernance erratique, incapable de promouvoir la protection de l’environnement comme le nec plus ultra de la politique.

Devant le désarroi des sinistrés de Bakel et Matam, l’État,dont l’approche est globalement administrative, peut-il rester longtemps insensible face aux préoccupations sociales et sanitaires des territoires, appauvris par l’absence de programmes structurels destinés à réduire toutes les disparités que le processus de modernisation charrie.L’Etat dans sa refondation doit absolument mettre en œuvre une théologie humaniste au service des sénégalais en situation de vulnérabilité sociale et environnementale.La compassion demeure cependant le référentiel indépassable des politiques qui n’ont pas de programmes pour protéger la population des effets tragiques du dérèglement climatique.

De nos jours, la gouvernance néolibérale, centrée exclusivement sur le productivisme industriel, amplifie davantage la dégradation de l’environnement.Tous les Etats ont les mêmes dispositions sociologiques à aider et à assister les sinistrés, échappant aux naufrages contemporains , quand bien même, il existe des disparités de développement. L’instrumentalisation des évènements malheureux du monde a pour finalité de renforcer l’omniprésence débonnaire du populisme dans le processus démocratique.

Quand la société civile obnubilée par le jeu politique et la partisanerie, quand la prééminence de l’agenda des élections réduit à néant la capacité du monde politique à repenser les enjeux de modernité,les défis liés à la protection de l’environnement tanguent. Les acteurs politiques imbus par des positionnements politiques rétrogrades se désolidarisent des évènements ayant peu de gains médiatiques.

Par ailleurs les menaces étant globales, le Sénégal peut-il encore naviguer à vue devant le péril systémique lié à la destruction de la biodiversité ? L’impératif nécessité de relever les défis environnementaux commande de s’inscrire dans une perspective multilatéraliste, avec les pays de la région, voire des puissances étrangères susceptibles de financer les grands projets écologiques.

Les fractures structurelles sociales et politiques adviennent lorsque les Etats sont dans l’incapacité de définir des politiques à même de réduire les conséquences néfastes des aléas climatiques.En devenant un pays stratégique en raison de la production de pétrole et de gaz, le Sénégal doit mettre en place un fonds dédié et destiné à financer toutes les activités inhérentes à la protection de la biodiversité des forêts,des lacs et des fleuves.Dans un pays de pratique démocratique éprouvée ,il est inconcevable que les élections législatives se tiennent à la date échue, quand des cités emblématiques de la République sont submergées par le débordement des fleuves.

Sidy Braham Dieng mouvement Sénégal d’en bas