Santé Mentale : La seule et unique voie pour faire développer le Sénégal, selon

Santé Mentale : la seule et unique voie pour faire développer le Sénégal, révèle Ansoumana DIONE.

Que chaque citoyen sénégalais se le tienne pour dit et dès maintenant. La Santé Mentale constitue la seule et unique voie pour faire développer notre nation qui est à la croisée des chemins, dans ce nouveau contexte d’exploitation de pétrole ou de gaz. Pour chaque Etat, à travers le monde, il est important d’évaluer de façon très claire et précise, les besoins du moment, pour mieux répondre aux attentes de la population. Et, pour le cas spécifique du Sénégal, tout le monde est unanime que l’heure est venue pour bâtir le citoyen qui constitue le véritable problème de notre pays.

Jusqu’ici, aucun chef d’Etat, de Léopold Sédar SENGHOR au Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE, en passant Abdou DIOUF, Abdoulaye WADE et Macky SALL, n’a pensé à ce chantier qui consiste à bâtir le citoyen et instaurer un modèle de société, susceptible de nous conduire sur les rails du développement. En fait, tout le monde a compris que l’humain doit être placé au cœur des préoccupations, pour tout gouvernement aspirant au progrès. Seulement, la plupart des politiques proposées de 1960 à nos jours, ignore l’importance du volet santé mentale indispensable.

C’est la raison pour laquelle, il serait intéressant que les populations comprennent que l’heure n’est plus à certains promesses de campagne pour accéder au pouvoir. Entre la demande et les offres politiques, les citoyens devraient pouvoir vérifier s’il existe réellement une harmonie, ce qui serait très déterminant pour leur avenir. Notre modèle de société est à revoir en profondeur, en vue de mieux lutter contre l’hypocrisie, le mensonge, la trahison, la violence, la criminalité, le vol, les détournements de deniers publics et autres maux qui bloquent surtout notre développement.

Rufisque, le 24 octobre 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)