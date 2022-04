Santé publique : Guy Marius Sagna assène ses vérités

Guy Marius Sagna coordonnateur du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine (FRAPP)

Tant que le Président Macky Sall ne pourra pas surfacturer les soins de santé afin de s’enrichir et enrichir sa famille et ses amis, tant qu’il ne pourra pas gagner dans la construction des hôpitaux, centres de santé et postes de santé ce qu’il gagne dans les autres chantiers (autoponts, TER, BRT, stades, building administratif…) il ne s’occupera pas de la santé de la majorité des Sénégalais.

Si le président Macky Sall faisait autant de cash sur la construction des structures de santé, leur dotation en matériel, la formation du personnel, le suivi des structures de santé…qu’il en fait dans les autres grands chantiers, il y aurait dans chaque commune un hôpital et dans chaque rue un agent de santé.

On ne s’enrichit pas beaucoup en formant bien et suffisamment de personnel de santé. On ne s’enrichit pas beaucoup en recrutant suffisamment de personnel de santé.

En réalité on enrichit la santé privée en sabotant la santé publique c’est à dire celle du peuple.

Et comme le président Macky Sall et ses semblables accouchent, se soignent à l’étranger, ils se moquent de la santé du peuple c’est à dire des structures de santé publique.

Non au sabotage de la santé publique !

Non au néocolonialisme !

Non à la 3e candidature illégale et illégitime !

REFUSONS !

RÉSISTONS !

LUTTONS !

Guy Marius Sagna