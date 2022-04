PDS/Biscuiterie qualifie de répréhensible le départ de Djirbil Wade

Le ralliement du Maire de la Commune de Biscuiterie élu sur la liste de la Grande coalition WALLU SÉNÉGAL lors des élections locales du 23 janvier 2022, à l’APR, a suscité un véritable émoi et une grande déception au niveau des populations, militants et sympathisants du PDS et de ses alliés, qui avaient bien l’opportunité de porter leur choix sur les listes du pouvoir en place, mais qui, ont préféré celle de l’opposition incarnée par M. Mouhamed Djibril WADE.

Ce reniement du Maire de Biscuiterie, au-delà du caractère répréhensible de sa décision, remet au goût du jour la question de l’éthique des hommes politiques qui, à peine élus, et sans se soucier de la volonté exprimée par les électeurs, retournent leurs vestes, au gré de leurs intérêts.

Les militants et sympathisants de la Section Communale du Parti Démocratique Sénégalais de Biscuiterie, conscients de la gravité de la situation, réaffirment leur attachement et leur fidélité sans failles, au Secrétaire Général National du Parti, Me Abdoulaye WADE et s’engagent résolument à reconquérir les bases fidèles au parti, pour porter la candidature de notre frère Karim WADE, à la magistrature suprême de notre pays aux prochaines élections présidentielles de 2024.

Au demeurant, les militants et sympathisants du PDS de Biscuiterie lancent un appel à tous ceux qui sont attachés aux principes et valeurs incarnés par notre leader charismatique, Me Abdoulaye WADE, de se mobiliser et de faire bloc, pour relever le défi des parrainages, en vue de la préparation des élections législatives du 31 juillet 2022.

Les militants et sympathisants du PDS de Biscuiterie informent les populations qu’une assemblée générale extraordinaire est programmée dès la fin du Ramadan, pour renouveler leur engagement de fidélité au PDS et à son secrétaire général national, Me Abdoulaye WADE.

Le combat continue, pour que vive le PDS !

Fait à Dakar, le 13 avril 2022