Scandale à DDD : La Senelec révèle 4 ans d’Impayés de factures

Le siège de la direction de Dakar Dem Dikk (DDD) se retrouve plongé dans l’obscurité suite à la découverte d’une fraude électrique majeure, révèle Source A. Les agents de la Senelec, dépêchés pour des branchements, ont été stupéfaits de trouver l’absence même d’un compteur Senelec dans les locaux, selon le quotidien d’information.

Plus alarmant encore, il apparaît que le bâtiment était illégalement raccordé en direct depuis quatre ans, évitant ainsi tout paiement de factures d’électricité. « Le personnel ignorait cette situation », rapporte la source, ajoutant que malgré les notifications répétées de la Senelec à l’ancienne Direction, aucune action corrective n’avait été entreprise.

Suite à cette découverte accablante, les contrôleurs ont pris la décision radicale de tout débrancher, laissant les locaux plongés dans l’obscurité. Assane Mbengue, le nouveau directeur général de DDD, aurait été profondément choqué en prenant connaissance de cette fraude, selon les informations de Source A.

Ce scandale révèle une négligence choquante de la part de l’ancienne direction de DDD et souligne l’importance cruciale de la surveillance et de la conformité dans toutes les entreprises. La réaction et les mesures prises par la nouvelle direction seront scrutées de près alors que DDD cherche à rétablir sa réputation et à remédier à cette situation désastreuse.