60 jours au pouvoir…Hamidou Thiaw dresse un sombre bilan du régime

Le Pr Hamidou Thiaw n’est pas satisfait du nouveau régime. Soixante (60) jours à la tête du pays, le leader du parti MPR a dressé un sombre bilan du gouvernement en place. Xibaaru vous propose l’intégralité de sa réflexion

60 jours au pouvoir : le bilan

1. Absence de programme

Le gouvernement n’a pas présenté de programme clair ni de vision stratégique pour guider ses actions et décisions, laissant les priorités et les objectifs à long terme flous.

2. Promesses non tenues

Plusieurs promesses électorales, y compris l’engagement à organiser un appel à la candidature pour les postes de direction, n’ont pas été honorées, générant déception et méfiance parmi les électeurs.

3. Gestion désastreuse du Hajj

Le manque d’avions a laissé des pèlerins coincés à Dakar pendant des jours, les opérateurs ont perdu des millions et des chambres payées sont restées vides.

4. Humiliation d’un général

Après avoir rendu de multiples services à sa nation, notamment la stabilisation de la zone sud, un général a été envoyé en Inde comme attaché militaire, ce qui est perçu comme une humiliation.

5. Intimidation

Des activistes, des imams et des journalistes ont été emprisonnés ou envoyés à la division des investigations criminelles, créant un climat de peur et de répression.

6. Pas de plan contre la cherté de la vie

Le gouvernement n’a pas proposé de mesures concrètes pour lutter contre l’augmentation du coût de la vie, laissant de nombreux citoyens en difficulté financière sans soutien approprié.

7. Maintien des caisses noires et des fonds politiques

Malgré les engagements à supprimer les caisses noires et les fonds politiques, ces pratiques opaques et controversées continuent, alimentant les soupçons de corruption et de mauvaise gestion des fonds publics.

8. Tolérance de l’homosexualité

Une position permissive envers l’homosexualité a suscité des débats et des critiques dans certains segments de la population.

9. Création de chômage

L’arrêt soudain des travaux sur plusieurs chantiers de construction et le déguerpissement des marchands ambulants dans certaines zones ont entraîné une perte d’emplois significative a quelques jours de la Tabaski, aggravant la situation du chômage et affectant négativement l’économie locale.

10. Non-déclaration de patrimoine

Contrairement aux promesses électorales, la plupart des personnes nouvellement nommées à des postes importants n’ont pas déclaré leur patrimoine, soulevant des préoccupations quant à la transparence et à l’intégrité du gouvernement.

11. Premier ministre versatile

Le Premier ministre adopte des rôles variés, se comportant parfois comme un chef de parti ou comme le chef de gouvernement, ce qui nuit à la cohésion et à l’efficacité de l’exécutif.

12. Nombre élevé d’agences et de ministres

Au lieu de rationaliser le gouvernement, le nombre de ministres et d’agences gouvernementales a très peu varié, entraînant une bureaucratie plus lourde et des coûts administratifs accrus.

13. Discours incohérents

Les discours prononcés par les membres du gouvernement manquent souvent de cohérence et sont désordonnés, créant de la confusion parmi le public et les observateurs.

14. Victimisation

Le gouvernement ne prend jamais ses responsabilités, accusant de facto tout le monde de ses manquements et demandant du temps, contrairement aux promesses faites durant la campagne.

Hamidou Thiaw

Président du parti MPR