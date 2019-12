Démission du Directeur des bourses : Cheikh Oumar Hanne doit être limogé

La démission du Directeur des bourses, M. Lassana Konaté de son poste a laissé éclater une véritable bombe. Une démission qui surgit au milieu d’une tempête estudiantine. De l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, les étudiants investissent la rue pour revendiquer le paiement de leurs bourses. Voilà deux mois, que la situation reste toujours la même. En démissionnant de son poste de Directeur général des bourses, M. Lassana Konaté laisse sur la table de son ministre de tutelle, chargé de l’Enseignement supérieur, une lettre qui a toute l’allure de révéler des magouilles en pratique dans ce secteur.

Lassana Konaté lance à la face du ministre de l’Enseignement supérieur qui se trouve être Cheikh Oumar Hanne, un personnage plein d’intrigues, qu’il ne souhaite plus participer à ce simulacre où l’on attribue des bourses à des étudiants qui ne seraient pas éligibles. Chaque année, la Direction des bourses se voit attribuer un budget de 70 milliards de FCFA. Malgré toute cette manne financière, le Directeur des bourses préfère jeter l’éponge. C’est que le nœud du problème doit être touché. M. Lassana Konaté jette à la face de sa tutelle, que des étudiants non éligibles bénéficient si l’on peut comprendre indûment de bourses, et que face à la révolte grandissante des ayants-droit, pour ne couvrir une telle situation, il préfère démissionner de son poste.

Le ministre de l’Enseignement supérieur dont la nomination avait soulevé un tollé compte tenu de suspicions qui pèsent sur ses épaules pour sa gestion à la tête de la Direction du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) se trouve véritablement interpellé. Suivant la lettre de démission de M. Lassana Konaté révélée par la presse, son ministère octroie des bourses à des étudiants non éligibles. Qui sont ces étudiants non éligibles ? Ont-ils bénéficié de bourses sur la seule base de leur appartenance à un camp politique dont voudrait se servir le ministre de l’Enseignement supérieur pour élargir sa base ?

Dans tout autre pays de démocratie, le ministre Cheikh Oumar Hanne devrait être emporté par cette démission fracassante du Directeur des bourses, M. Lassana Konaté. S’il n’accepte de démissionner de son propre chef, le Président de la République, Macky Sall doit lui-même prendre ses responsabilités et le limoger de son poste. Il est certain que cette affaire qui ne doit pas être banalisée par le Chef de l’Etat, au risque de se retrouver dans un autre scandale qui va encore attiser davantage le feu sur le climat social déjà lourd de tensions sur le Sénégal, doit être clarifié au plus vite.

La rédaction de Xibaaru