Crise Social…Diouf Sarr ouvre un autre front explosif

Abdoulaye Diouf Sarr : Un autre ministre qui pose des épines aux pieds du Président Macky Sall

Joyeux gouvernement que celui actuel du Président Macky Sall ! Peut-être que le Chef de l’Etat ne serait-il pas mieux inspiré en revoyant tout simplement sa copie de suppression du poste de Premier ministre ? En ayant supprimé le poste de Premier ministre pour tout simplement superviser directement à lui seul le travail des ministres, le Président Macky Sall parait avoir loin fait le bon choix. L’on se retrouve dans un gouvernement, où chaque ministre, avec tous les dossiers que doit gérer le Chef de l’Etat, en l’absence de Premier ministre, croit devoir lui faire avaliser toutes sortes de dossiers, de programmes impopulaires, parfois pour leur propre ambition.

Le Chef de l’Etat en est à son dernier mandat, suivant la Constitution. Des esprits se croyant vraiment futés au sein de son appareil, commencent déjà à affûter de façon déguisée leurs armes pour préparer sa succession.

Il existe plusieurs mains baladeuses à des intérêts multiples dont les seuls plans, les seules intrigues, sont de voir l’Etat au plus haut sommet craquelé, afin de mieux profiter de la situation. Dire que dans cette situation, il y a des ministres du gouvernement qui cherchent à comploter contre la République. Va-oublier la crise qui gangrène le secteur de l’Energie, avec cette hausse des prix de l’électricité, dans le monde rural, avec cette campagne de commercialisation de l’arachide, ou alors cette crise qui s’installe dans le milieu de l’Enseignement supérieur.

« Des mains baladeuses… »

A tout cela, l’on risque d’y ajouter une autre crise qui gangrène le secteur de la Santé. Voilà un ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui veut en rajouter de l’huile sur le feu. Un ministre qui sait si bien cacher son jeu. Abdoulaye Diouf Sarr, comme s’il cherchait à ajouter des cheveux blancs sur la tête de Macky Sall croit savoir qu’il doit s’occuper lui- même de l’organisation des élections de l’Ordre des médecins. Parce qu’il lui faut tout simplement faire le ménage autour de sa personne dans ce secteur afin de mieux le dompter, le soumettre à son ordre pour en faire un instrument dans des buts purement politiciens.

Abdoulaye Diouf Sarr se trompe

C’est là où il se trompe. Aujourd’hui tous les syndicats et corporations de la médecine ont décidé en un seul homme de se dresser sur son chemin. Abdoulaye Diouf Sarr qui ne cherche qu’à mettre de l’huile sur le feu face à une situation nationale lourde de conséquences, veut faire une immixtion dans le fonctionnement de l’Ordre des médecins, en décidant de tenir l’organisation de l’assemblée générale de l’ordre le 25 janvier 2020 prochain avec le renouvellement de ses instances. Abdoulaye Diouf Sarr sait très bien qu’il outrepasse ses compétences. Mais, il sait que s’il a la mainmise sur le bureau de l’Ordre national des médecins, il aura alors le loisir de mater (le terme est à la mode) tout médecin syndiqué qui osera dire non aux mesures impopulaires qu’il cherchera à imposer dans le secteur de la santé.

De plus en plus, les plus gros comploteurs de la République à des fins inavouées, jettent leurs masques. Il existe le jeu trouble du ministre Abdoulaye Diouf Sarr qui dans son entêtement, sait très bien que l’Ordre des médecins dans le bras de fer qu’il compte lui engager, bénéficie déjà du soutien des syndicats et organisations du secteur de la santé. Sans fioritures, Abdoulaye Diouf Sarr n’a qu’un seul dessein, si ce n’est de créer la tension dans le secteur de la santé et de lancer une autre épine aux pieds du Président Macky Sall.

La rédaction de Xibaaru