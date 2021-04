Sébikhotane : Les impactés du TER refusent de quitter leurs habitations

À Sebikhotane, les impactés du TER ont décidé de ne pas libérer les impenses. Ces derniers refusent tout bonnement de quitter leurs habitations ou leurs terrains comme convenu avec l’Apix.

Selon Daouda Diouf, le porte-parole du jour, « depuis un an des responsables de l’Apix nous avaient recensés et sommés d’arrêter tous travaux sur ce tracé sous peine de ne pas être dédommagés après recensement. Nous sommes très stressés et inquiets, depuis que nous avons fait l’objet de recensement.

À ce jour, nous sommes toujours sans nouvelles de la part des autorités dudit projet », dit-il.

Bon nombre d’impactés sont en location et d’autres avaient contracté des prêts bancaires qui étaient destinés à leurs maisons dans un souci de sécuriser leurs familles, selon toujours ce dernier. Ces impactés, estimés à plus 800 familles, refusent tout bonnement de renoncer à leurs logements menacés par le Train Express Régional, rapporte Dakaractu.