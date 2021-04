Décidément les voleurs ne reculent plus devant rien du tout. Ils n’épargnent même plus les écoles. En effet, le lycée de Ndiamacouta, IA de Sédhiou, IEF de Bounkiling a eu la visite de ses invités indésirables. Après avoir tout saccagé, les malfaiteurs ont emporté 04 ordinateurs portables, 06 téléphones portables qui appartenaient à des élèves et une importante somme d’argent.