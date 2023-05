Sécurité routière : Macky met le pied sur l’accélérateur

Le gouvernement avait pris une batterie de mesures après l’accident tragique survenu vers Kaffrine en décembre. Le chef de l’Etat, Macky Sall, pense qu’il est temps de procéder à l’évaluation des mesures de sécurité routière et du suivi du programme de modernisation du secteur des transports. A cet effet, il a invité hier, en conseil des ministres, le Premier ministre à engager avec toutes les structures publiques et organisations de professionnels impliquées à l’évaluation de l’application des mesures de prévention des accidents et de renforcement de la sécurité routière.

Il a demandé en outre au gouvernement de veiller au fonctionnement optimal du Conseil exécutif des transports urbains durables (CETUD), au regard de l’extension de ses missions et du développement exceptionnel des transports urbains dans la région de la capitale avec l’exploitation combinée du TER, du BRT et d’autres systèmes publics et privés de transport.