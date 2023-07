Sédhiou : La ligue de football finit sa saison en apothéose

A l’image des autres régions du pays, Sédhiou a joué sa finale ce samedi au stade municipal. Devant le parrain Abdoulaye Fall, Trésorière général de l’état, les équipes de Ucas de Sédhiou et de Hamdalay de Goudomp se sont âprement disputés le trophée régional en catégorie junior et au coup de sifflet final, ce sont les visiteurs venus de Gouqui ont remporté le match et s’adjuge le titre de champion régional en junior.

En deuxième partie, les seniors de la JUG ( jeunesse unifiée de Goudomp) et Mansacounda de Bambali se disputent dame coupe de la ligue de football de Sédhiou. Un match rythmé par les chansons des supporters de Allez Casa qui sont venus avec leurs traditionnelles couleurs vert et blanc qui symbolisent la Casamance.

Après 12 minutes seulement que l’équipe de Bambali ouvre le score au grand bonheur de ses supporters venus nombreux de la ville de Sadio Mané l’international sénégalais. Score qui n’évoluera pas jusqu’à ce que l’arbitre de la rencontre siffle la fin de la rencontre.

Le parrain Abdoulaye Fall Président de la ligue de football de Diourbel, Membre du comité exécutif de la fédération Sénégalaise de Football et trésorier général de l’état n’a pas lésiné sur les moyens pour accompagner le football de Sédhiou.

Très satisfait de la prestation des jeunes joueurs, il dira que le Sénégal est sur le toit de l’Afrique et que le chantier actuel demeure le fait qu’au niveau national, la discipline doit nourrir son homme et qu’avec un bon projet de développement basé sur une bonne organisation et un bon encadrement, le football devra prendre son envol.

A noter la présence de Souleymane Ndiaye natif de Goudomp et Directeur général de la Sapco mais aussi de Dr Annette Seck Ndiaye, présidente du Conseil départemental de Sédhiou.

Et le président de la ligue, Aliou Sana Dabo, s’est félicité de la bonne tenue de la finale qui a connu la présence de plusieurs maires et autres responsables qui ont ensemble promis de mieux accompagner le développement du football du Pakao.

Allez Casa a décoré les sommités qui ont tenu à accompagner la jeunesse de Sédhiou.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn