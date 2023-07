Sédhiou : Une jeune fille de 12 ans se tue avec le fusil de son oncle

A Koussy (Sédhiou), l’émotion et la tristesse étreignent toutes les populations. Une jeune de 12 ans du nom de M. Badji s’est accidentellement tuée avec un fusil de chasse de son oncle à Koussy, village situé dans la région de Sédhiou. Elle s’est tirée une balle vers 15 heures ce dimanche. En dépit de son évacuation rapide à l’Hôpital régional de Sédhiou, elle a succombé à ses blessures, selon Le Quotidien.

Les faits se sont déroulés à Koussy, village chef-lieu de commune. Le corps sans vie de la défunte est actuellement à la morgue de l’hôpital de Sédhiou. Le propriétaire de l’arme est arrêté par la gendarmerie. Pour l’instant, les circonstances de sa mort restent mitigées. Lamine Sagna, chef de village de Koussy, informe que c’est vers 15 heures qu’il a entendu des coups de feu en provenance de la maison de M. Adama Sarr.

Une fois sur les lieux, c’est la tristesse : «J’ai trouvé une jeune fille à terre, j’ai demandé ce qui lui est arrivé et on m’a expliqué qu’elle s’est tiré une balle. Alors, lorsque j’ai vu le sang couler, j’ai automatiquement ordonné qu’on l’amène à l’hôpital. C’est ainsi qu’on l’a amenée et l’infirmier a appelé l’ambulance et l’a évacuée à Sédhiou. Mais malheureusement, une fois là-bas, le médecin nous a informés qu’elle est décédée après consultation. C’est ce que je connais de l’histoire. Mais je peux témoigner que c’est une arme de chasse.»

Sans doute l’ouverture d’une enquête permettra de confirmer cela.