Présidentielle 2024 : Idrissa Seck lance l’opération «Gnibissi»

Le leader de Rewmi, qui a convoqué, ce samedi à Thiès, une réunion du Secrétariat national de son parti élargi à l’ensemble des structures de ladite formation politique, en perspective de la Présidentielle de 2024, a sonné la remobilisation de sa base. Une occasion pour Idrissa Seck, candidat à la Présidentielle de 2024, de lancer l’opération «Gnibissi» ou «le retour des ex-camarades du parti». L’objectif étant de bâtir une large coalition gagnante en 2024.

Sur le plan des perspectives, certaines décisions importantes ont tourné essentiellement sur l’annonce d’une grande tournée nationale que le président Idrissa Seck effectuera au niveau de l’ensemble des 46 départements du pays, qui seront visités en profondeur. Dr Abdoulaye Ndoye, deuxième vice-président du parti Rewmi et porte-parole du jour, de souligner : «Nous avons fait le tour de l’actualité nationale qui est, sur le plan politique, portée essentiellement sur l’annonce de la renonciation du président de la République à une éventuelle troisième candidature pour la Présidentielle de 2024. C’est effectivement un acte politique majeur, qui méritait d’être discuté en secrétariat, surtout par rapport aux perspectives.»

Idrissa Seck et ses camarades en ont tenu compte, surtout, disent-ils, des «conséquences» sur la «revue des troupes» et sur le fait de «mettre tout en œuvre pour nous acheminer vers l’horizon 2024». La remobilisation de la base de Rewmi et la relance des activités du parti, en perspective de la Présidentielle de 2024, occupent, à présent, les collaborateurs de l’ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), ce d’autant que Idy a déjà demandé à tous les coordonnateurs départementaux et responsables nationaux de procéder au recensement de la base militante actuelle.