Sénégal-Bilan-Covid-19…Les cas positifs passent à 98

Le docteur Aloyse Wally Diouf, directeur de cabinet et porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale a donné les cas positifs des tests virologiques de ce jeudi 21 mai 2020. Sur 1215 tests réalisés, 98 sont revenus positifs. Et parmi les cas positifs, 92 sont issus de cas contacts et 6 sont issus de cas communautaires répartis comme suit : Mariste (1) Castor (1) Keur Damel (1) Plateau (1) Guédiawaye (1) et touba (1).

Ainsi à ce jour, le nombre total s’élève à 2812 cas positifs. 1251 cas guéris, 30 décédés et 1530 sous traitement.