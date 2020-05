Mercato…Le PSG veut Cristiano Ronaldo

La presse transalpine est convaincue que Nasser Al-Khelaïfi du PSG compte recruter Cristiano Ronaldo.

Le PSG fait décidément toujours autant fantasmer. Nouvel exemple ce mercredi avec de l’autre côté des Pyrénées, Marca qui fait sa une sur un supposé intérêt du PSG pour Erling Braut Haaland. Si les performances de l’attaquant du Borussia Dortmund ne peuvent pas laisser insensible les dirigeants parisiens, le quotidien madrilène justifie la volonté des champions de France de recruter le Norvégien par la situation contractuelle de Kylian Mbappé et l’incertitude qui entoure l’avenir de Mauro Icardi et Edinson Cavani. Mais une fois n’est pas coutume, la presse italienne fait encore plus fort. Car pour la Gazzetta dello Sport comme pour le Quotidiano Sportivo, cela ne fait aucun doute: le PSG songe une nouvelle fois à attirer Cristiano Ronaldo cet été. La raison ? Une déclaration de Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de France Football. Désigné personnalité la plus influente dans le monde du football par l’hebdomadaire, le président parisien a en effet confié au cours d’un long entretien accordé à FF son admiration pour Cristiano Ronaldo.

Nasser fait la cour à CR7

«Année après année, Cristiano Ronaldo fait preuve d’une détermination unique, d’une force de caractère hors norme, a-t-il ainsi affirmé au moment de désigner les joueurs qui l’ont le plus marqué depuis son arrivée à Paris. Il reste animé par cette envie de s’améliorer chaque jour et il repousse toujours ses limites. J’admire cette volonté implacable, il est un grand exemple pour tous les sportifs en devenir.» Il n’en fallait pas plus pour mettre la Botte en émoi. Ainsi, pour la Gazzetta, «Nasser fait la cour à CR7». Et le Quotidiano Sportivo va encore plus loin, assurant que les champions de France souhaitaient recruter CR7 dès cet été. Une rumeur qui ne manquera pas de faire des vagues.