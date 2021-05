Sénégal-Bilan-Covid : Aucun décès annoncé ce mercredi

Le ministère de la santé et de l’action sociale a fait le bilan de la pandémie de covid-19 au Sénégal. Ce mercredi 19 mai 2021, sur 1358 tests effectués, 29 sont revenus positifs au coronavirus. Il s’agit de 4 cas contacts suivis et 25 issus de la transmission communautaire, lit-on dans le communiqué du ministère de la Santé et de l’Action Sociale.

Le document de renseigner que 35 patients ont été contrôlés négatifs donc guéris. Il a, par ailleurs, annoncé 9 cas graves dans les services de réanimation. Et Aucun décès n’a été enregistré, ce mardi 18 mai 2021.

A ce jour, le Sénégal compte 40925 cas déclarés positifs au coronavirus dont 39649 guéris, 1128 décédés et 147 patients sous traitement.