Sénégal : Filmer d’abord…secourir après

Les sénégalais ont-ils perdu leur sens de l’humanité ? Cette interrogation a tout son sens au regard des derniers événements qui se sont produits dans le pays.

La nouvelle tendance à la sénégalaise c’est de prendre des selfies d’abord et de sauver ensuite les survivants, en période de crise majeure comme l’atteste l’accident qui s’était produit au niveau du pont de l’émergence, le lundi dernier.

Avons-nous perdu cette « Teranga » bien sénégalaise ? On ne peut répondre que par l’affirmatif au regard de tout ce qui passe.

Les médias et les réseaux sociaux…les principaux responsables

Si on n’en est arrivé à ce niveau, c’est particulièrement de la faute des médias particulièrement des sites Internet à deux balles qui, quoique cela puisse leur coûter, veulent satisfaire leur petit monde, oubliant de loin, l’éthique et la déontologie dans ce corps de métier aussi noble qu’est le journalisme.

Dotés à majorité de smartphones, les sénégalais, sont de plus en plus connectés. Et du matin au soir, ils ne ratent pas une seule occasion pour jouer au collecteur d’images sensationnelles. Le moindre petit geste est bon à « poster » sans se soucier de ses conséquences sur la vie mais aussi sur le moral des autres. Tout ce qui importe, c’est d’avoir un petit « j’aime », savourer son petit moment de gloire en sapant toutes les lois de la morale.

Si la moitié des personnes présentes lors de cet accident avaient mis leurs smartphones de côté quelques minutes et pensé à ces personnes en danger, alors le bilan aurait été moins lourd. Et peut-être que certaines familles n’auraient pas à porter le deuil de la perte d’un être cher.

Ces « filmeurs » indélicats devraient être traqués par les autorités et traduites en justice pour non-assistance à personnes en danger.

Mais au-delà de tout cela, nous devrions revoir nos comportements et refuser de perdre notre humanité pour des secondes de pseudo-gloire. Quand on perd son humanité, on a tout perdu.

Aliou Ngom (Stagiaire)