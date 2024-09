«Sénégal Kesse»…une nouvelle coalition voit le jour (communiqué)

Déclaration de la coalition « SENEGAL KESSE » pour une Nouvelle Ère Démocratique au Sénégal

Ensemble pour construire :

Un Sénégal démocratique,

Un Sénégal bien gouverné,

Une Représentation populaire digne

Nous, mouvements citoyens, partis politiques, femmes et hommes patriotes du Sénégal, réunis sous la bannière « SÉNÉGAL KESSE », annonçons la formation d’une coalition résolument engagée à défendre l’intérêt supérieur de notre Nation et de notre Peuple.

A la suite de l’alternance démocratique survenue lors de l’élection présidentielle de mars 2024, nous demeurons fidèles à notre conception de l’action politique : éveiller les consciences de nos concitoyens à ce que doit être la politique, à savoir un sacerdoce au service de son Pays et de son Peuple, et non un moyen d’organiser son accession aux honneurs et aux richesses publiques.

Tous ceux qui adhèrent à cette conception de la politique, s’engagent à se mettre au service des réformes profondes que le Sénégal attend depuis trop longtemps, qui doivent à la fois renforcer notre démocratie et créer les véritables bases d’un progrès économique partagé.

La Coalition « SÉNÉGAL KESSE » se fonde sur trois piliers essentiels :

– L’intérêt du Sénégal et des Sénégalais avant tout : loin des calculs politiciens, notre engagement est de faire de l’intérêt général notre seule boussole.

– Une opposition responsable et républicaine : nous refusons de sombrer dans l’opposition systématique et populiste. Notre mission est de veiller à la mise en œuvre d’une gouvernance au service de tous.

– L’élargissement de notre coalition : nous travaillons à rassembler les forces vives de notre pays pour créer un véritable équilibre des pouvoirs, seul moyen de renforcer la démocratie sénégalaise.

Nous affirmons que l’Assemblée nationale doit devenir le véritable contre-pouvoir dont le Sénégal a tant besoin. En leur noble qualité de « Honorables représentants du Peuple », les députés doivent jouer un rôle central dans l’accompagnement mais aussi le contrôle de l’Exécutif, garantissant ainsi une gouvernance transparente et impartiale au service des populations.

L’histoire récente nous rappelle que l’hyper-présidentialisation de notre régime politique a trop souvent conduit à une concentration excessive des pouvoirs entre les mains de l’Exécutif, et souvent d’un seul homme, au détriment de la démocratie et du bien-être du Peuple. Les alternances ont fini par décevoir, trahissant les promesses électorales qui les avaient motivées.

Les objectifs de la Coalition « SENEGAL KESSE » visent à:

– Restaurer l’équilibre des pouvoirs en faveur de la démocratie sénégalaise et d’une gouvernance juste qui jamais n’oublie les intérêts du Peuple au profit d’une classe de gouvernants. Le choix de nos constituants est celui d’une démocratie représentative ; il doit être respecté dans les faits.

– Rétablir les valeurs de patriotisme, de citoyenneté et de travail dans le vécu quotidien des Sénégalais.

– Promouvoir une société basée sur la sincérité, l’honnêteté et le courage.

– Construire un État impartial, équitable et protecteur, recourant à la compétence et à l’expérience plutôt qu’à la récompense politicienne pour assurer le bon fonctionnement de nos administrations.

– Bâtir une économie performante offrant à chaque Sénégalais les mêmes chances d’accéder au bien-être.

– Redonner espoir à notre jeunesse.

Par cette Coalition, nous unissons nos forces pour proposer un changement véritable, un Sénégal où l’espoir et la foi en l’avenir seront restaurés. Nous appelons toutes les forces patriotiques, politiques et citoyennes partageant notre vision, à nous rejoindre dans cette quête pour un Sénégal meilleur.

Nous nous engageons à coordonner nos efforts pour construire une Inter-coalition avec d’autres forces citoyennes et politiques partageant notre objectif de transformer l’Assemblée nationale en un Pouvoir d’accompagnement et de contrôle de l’action gouvernementale. Elle deviendrait ainsi le premier rempart à toute dérive de gouvernance ou vers une « quasi-dictature ».

Nous appelons les Sénégalais, ensemble, debout avec la Coalition « SÉNÉGAL KESSE », à œuvrer pour un Parlement fort, une Justice indépendante et une presse libre et responsable, pour une démocratie sénégalaise respectée dans le Monde.

Ensemble, construisons l’avenir de notre Nation grâce à des Institutions fortes, privilégiant l’intérêt général à celui partisan, hors l’affrontement, les invectives et les bagarres dont notre Assemblée nationale est devenue le triste théâtre depuis quelques années.

Dakar le 30 Août 2024

Pour la Coalition « SÉNÉGAL KESSE »

Le Conseil Supérieur de Coalition

Dr Mamadou Abibou DIAGNE

Abdoul MBAYE

Srg Habibou NIANG

Mor TALL

Ibrahima THIAM