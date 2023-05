Sénégal : La Fondation d’Angélique Kidjo étend ses programmes auprès des adolescentes et…

La Fondation Batonga, en partenariat avec la Fondation Mastercard, est fière d’annoncer l’expansion de ses programmes destinés aux adolescentes et aux jeunes femmes au Sénégal, en commençant par les communautés rurales de Kolda et Sédhiou.

Fondée en2006parAngélique Kidjo, lauréate de cinq Grammy Awards et superstar internationale, la Fondation Batonga a pour objectif de transformer la vie des adolescentes les plus vulnérables en Afrique. Batonga développe les compétences sociales, émotionnelles, financières, sanitaires, civiques et cognitives des jeunes femmes et des adolescentes à travers des formations en leadership, entrepreneuriat et employabilité.

Batonga s’est associée à la Fondation Mastercard en 2016 pour étendre son modèle et son programme éprouvés au Bénin. Leurs programmes de leadership des adolescentes (AGL) et d’autonomisation économique des femmes (WEE), qui seront désormais étendus au Sénégal, permettent aux jeunes femmes et aux adolescentes d’acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour réaliser leur potentiel et contribuer au développement social et économique de leurs communautés. À ce jour, 7 362 femmes et filles ont été touchées, avec la création de 3 940 emplois et opportunités d’emploi.

Pour célébrer cette étape importante, Angélique Kidjo, lauréate cette année du prestigieux prix Polar Music, organisera une réception intime le 29 mai à Black Rock Sénégal, chez le célèbre artiste Kehinde Wiley, qui offre un espace de résidence à des artistes pluridisciplinaires internationaux pour qu’ils puissent vivre et travailler à Dakar.

Au cours de la soirée, l’équipe de la Fondation Batonga et les principaux partenaires partageront les enseignements tirés de leurs projets pour l’autonomisation des femmes et des adolescentes au Bénin et au Sénégal, ainsi qu’une performance live unique d’Angélique Kidjo.

Une cérémonie de lancement officielle aura lieu à l’Hôtel King Fahd Palace le 30 mai. Parmi les invités figureront des dignitaires de premier plan et des organisations non gouvernementales clés. Les interventions d’Angélique Kidjo, des membres du conseil d’administration et de l’équipe de Batonga, ainsi qu’une discussion spéciale avec deux participantes, donneront un aperçu de la manière dont Batonga transforme le potentiel en pouvoir.

La Fondation Batonga soutient actuellement 7 362 adolescentes et jeunes femmes âgées de 14 à 30 ans dans le centre et le nord du Bénin. Avec le soutien de ses partenaires, la Fondation Batonga a connu une croissance exponentielle en 2022 et opère dans plus de 160 clubs de leadership et 150 cercles d’affaires de jeunes femmes, en s’adaptant aux besoins des régions.

Le programme de Leadership des Adolescentes (AGL) offre un accès à des espaces sûrs et un mentorat pour les filles vivant dans les zones les plus difficiles à atteindre, dans le but de soutenir une nouvelle génération de leaders féminines et de transformer les normes et les croyances communautaires qui freinent les filles dans la réalisation de leur plein potentiel. Le partenariat avec la Fondation Mastercard permettra à Batonga de soutenir 2 560 adolescentes à Kolda et Sédhiou.

Le programme d’Autonomisation Économique des Femmes (WEE) de Batonga vise à créer un pouvoir économique durable et des modèles de génération de revenus pour les jeunes femmes âgées de 18 à 30 ans dans les communautés rurales. En offrant l’accès à des espaces sécurisés, des groupes de pairs, des modèles et des mentors, le programme soutient les jeunes femmes dans la construction et le maintien de leur bien-être économique et de leur leadership dans les économies locales. Le programme WEE autonomisera 3 000 jeunes femmes à Kolda et Sédhiou.