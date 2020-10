Sénégal : Le budget 2021 s’élève à 4589 milliards FCFA

Le projet de loi de finances pour l’année 2021 a été examiné et adopté en Conseil des ministres tenu ce mercredi, 7 octobre, au palais de la République. A l’occasion, Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre des Finances et du Budget, a fait une communication sur l’exécution du budget 2020 et le projet de loi de finances pour l’année 2021, intégrant l’amortissement de la dette publique, à l’instar des années antérieures. Et le budget s’élève à 4589,15 milliards FCFA, contre 4215, 2 milliards CFA en 2020, soit une hausse de 8,9% en valeur relative.