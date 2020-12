Sénégal : Le Train Express Régional (TER) a coûté…

Abdoulaye Daouda Diallo, a révélé le montant global du Train express régional (Ter). Dans le rapport du projet de budget du ministère des Transports terrestres et du désenclavement, le ministre des Finances et du Budget a indiqué qu’à l’état actuel, 730,2 milliards de francs CFA ont été dépensé dans les chantiers. Et l’entreprise Senter est en train de s’activer pour son démarrage en 2021.

« L’Etat a déjà planifié la réalisation de la deuxième phase du projet (Diamniadio-Aibd). Les conditions d’affermissement de cette tranche conditionnelle du projet ont été réalisées. Actuellement, l’Etat a pris ses dispositions pour le bouclage du financement du projet, la validation architecturale de l’infrastructure et le schéma de passation de marché», explique le ministre dans le rapport. Et selon lui, le projet est à 95 % de taux de réalisation et comporte 8 lots.