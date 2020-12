Assemblée Nationale : Issa Sall sur siège éjectable !

Issa Sall vient de créer un nouveau parti. Sa formation politique se nomme «Parti de la Paix, de l’Éthique et de l’Équité». Selon L’AS qui livre l’information, l’ancien candidat du PUR à la dernière élection présidentielle a obtenu son récépissé le 17 septembre dernier après 6 mois d’enquête. À la suite d’une assemblée générale constitutive tenue le 26 octobre 2020 à l’Université du Sahel, vingt personnes ont été choisies comme membres fondateurs.

Le nouveau parti a adopté comme couleur de son drapeau le bleu et le blanc, l’ensemble étant représenté par une conception graphique composée par un fond bleu et son sigle, la lettre «P». Toutefois, son siège de député est en jeu.

En effet, il pourrait céder son poste à Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, actuel responsable national chargé des relations publiques du PUR.