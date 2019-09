Serigne Cheikh Tidiane Sy…recadre Ahmet Khalifa Niasse

Invité de la Rfm ce matin, le fils du feu Al Amine, Serigne Cheikh Tidiane Sy, fustige les déclarations de Ahmet Khalifa Niasse et recadre ce dernier. Selon Serigne Cheikh « il n’y a pas une différence d’école entre ces deux érudits. Seydi Hadji Malick et Mame Abdoulaye Niasse croient au même prophète (Psl), au même guide Seydina Cheikh Ahmet Tidjane Cherif et Imam Malick. Parfois, ces gens ont des agendas cachés pour semer la polémique et créer des différends entre les deux familles ou d’autres Tarikhas ».

Poursuivant, le marabout précise qu’il n’est pas là pour revenir sur des détails qui peuvent faire sombrer le pays. Mais ce qui est sûr, il ne restera pas les bras croisés face à des insultes sur son grand-père, Seydi Hadji Malick, venant de personnes avec un agenda caché pour contrer l’Islam.

De ce fait, il alerte les Khalifes généraux : « Ils doivent être encore beaucoup plus rigoureux sur ces personnes qui veulent créer des confrontations entre les Tarikhas. Les enseignements de nos anciens, comme Seydi Hadji Malick Sy, Serigne Touba, Bou Kounta, Abdoulaye Niasse, entre autres, sont un héritage spirituel que l’on doit reprendre en main. » Selon lui, un sage ne se détermine par son âge, des frasques ou des sorties fracassantes, mais par ses valeurs et son exemplarité.