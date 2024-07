Serigne Guèye Diop sur le directeur des Agropoles : « Il n’a pas été performant »

Dr Serigne Guèye Diop a fait part de sa vérité sur le cas d’El Hadji Djily Mbaye Lô, remplacé par Aïssatou Diallo pour coordonner le Programme national de développement des agropoles du Sénégal. Un limogeage qui a animé les débats.

La gendarmerie a été déployé lors de la cérémonie de passation de services à la direction des Agropoles entre Djily Lo et Madame Aïssata Diallo au siège de l’Agropole. Et pour cause, le coordonnateur sortant protestait contre le décret portant son limogeage. « J’ai conduit toute la phase de formulation des Agropoles, entre 2018 et 2019, en ma qualité de Directeur national des Petites et Moyennes Industrielles, sur appel d’offre compétitive en décembre 2020 comme l’ensemble du personnel du Projet», s’était-il justifié.

Interpellé sur la question, le ministre Dr Serigne Guèye Diop souligne qu’il ne voulait pas tellement parler de ce dossier, mais pense qu’il n’y a pas eu de bons résultats : « Non, il n’a pas été performant. On vient d’avoir un audit de la Banque africaine de développement qui met ce projet dans la liste rouge. C’est-à-dire qu’aujourd’hui, c’est le genre de projet que les banques mettent de côté pour une insuffisance de résultat. Le 25 mars prochain, alors le financement sera carrément mis fin. On est obligé de négocier une deuxième phase. Deuxièmement, il est à 38% du taux d’exécution du projet depuis quatre, cinq ans. Donc, quand vous formulez quelque chose, on vous nomme une fois, on vous renomme une deuxième fois après on vous enlève. Quel est le problème, pourquoi vous devez en faire la fin du monde ? »

« M. Lô, c’est un sociologue… Les appels à candidatures, si on a bien fait les spécifications, il ne devrait pas diriger des projets aussi complexes au niveau industriel ou au niveau agronome. La Banque africaine de développement, quand nous les avons contactés, ils nous ont dit qu’ils sont très remontés parce qu’ils n’ont que 38% de taux d’exécution. Dans le cas de force majeure dont il parle, qui a constitué l’élément fondamental de la résiliation de son contrat. Les performances n’ont pas été bonnes », a regretté M. Diop.

A cet effet, il estime que si le coordonnateur sortant a des droits, « il n’a qu’à aller les réclamer. Parce que nous sommes dans un État de droit… Un fonctionnaire de l’Etat ne peut pas justement se comporter de cette façon-là. Vous avez vu qu’il a attaqué tout le gouvernement, le Président, le premier ministre… Donc, ce qu’il doit faire c’est aller au niveau de l’agent judiciaire de l’Etat. S’il a des droits là-bas on va voir. Il faut dire qu’on a demandé à la BAD ce qu’on appelle un avis de non objection : ‘est-ce que vous êtes d’accord qu’on enlève ce gars ?’ Et la réponse est OUI. On a nommé quelqu’un d’autre pour la phase transitoire. Donc, l’avis de non-objection nous a été fait sur la base d’un intérim. Voilà ! Et cet intérim-là, c’est M. Konaté qui était le Directeur régional de l’Agriculture du Sud, qui l’assure aujourd’hui jusqu’à ce qu’on recrute par voie de concours le nouveau coordinateur de l’Agropole… »

Non sans révéler qu’il y a un audit de la BAD qui est déjà en cours et qui a révélé « des choses assez inquiétantes ».