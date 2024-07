«Nous sommes déjà à plus de 300 usines fermées» (Serigne Guèye Diop) 

Le Sénégal est très loin des standards d’industrialisation. On importe 2 500 produits au niveau du Sénégal pour une valeur de 6 000 milliards. Une enquête sur le nombre d’usines fermées est en cours, selon le ministre du Commerce et de l’Industrie.

« A mi-parcours, nous sommes déjà à plus de 300 usines fermées. Cela veut dire qu’il y a un tissu industriel dormant qui a été abandonné pour des raisons commerciales, des raisons financières, mais aussi, peut-être, pour des raisons purement de management. On va essayer de voir comment les ouvrir », a dit Serigne Guèye Diop devant le « Jury du dimanche » sur iRadio.0

Le ministre estime que le Sénégal a raté un peu sa révolution industrielle. « On a mis l’accent sur le secteur tertiaire, les marchés, les supermarchés et sur l’agriculture. Et on a ce secteur industriel, nous l’avons laissé acquis aux pays qui nous ont dominés, qui ont fait la révolution industrielle, l’Europe, l’Asie, l’Amérique. Aujourd’hui, si vous regardez, il n’y a que 25 % du PIB qui est lié à l’agriculture. Et ça, c’est le cas typique des pays sous-développés. Ce que je veux faire moi, c’est de faire un pays industrialisé. Nous voulons remettre les bases de l’industrie à travers deux projets : le projet industrialisation ; construire huit zones industrielles nouvelles en plus de celles de Ndiass, de Sandiara, de Diamniadio, etc. Ensuite, quatorze dans les quatorze régions et puis quarante-six zones au niveau national », explique le ministre.