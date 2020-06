Serigne Khassim Mbacké rectifie Serigne Mourtada Mbacké Abdoul Ahad et avertit …

» La maladie du Covid-19 est un prétexte fallacieux pour empêcher le développement et de l’Islam et du Mouridisme. Nous avons accepté de surseoir à biens d’ événements religieux comme les magals de Kazu rajab, de Darou Mouhty, celui de Serigne Abdoul Ahad, etc. Mais, pour le Grand Magal de Touba, l’Etat, avec importe quel soutien, ne pourra nous astreindre à ne pas le célébrer ». Ces propos de Serigne Mourtada Mbacké Abdoul Ahad sonne comme un désaveu à l’encontre du Khalife des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bassirou.

Du moins selon Serigne Khassim Mbacké : » Nous ne sommes pas surpris par les propos de Mourtada Mbacké Abdoul Ahad. Comme son frère Amsatou Mbacké Abdoul Ahad, ils sont habitués des faits. La jalousie et la méchanceté leur rongent le cœur. Ils n’ ont aucun respect pour l’ autorité du Khalife des Mourides sinon pourquoi ils s’ adonnent à ces dérives verbales honteuses, nulles et non avenues. Ils sont tous des contre-modèles les notre » Tarikha ». Il faut qu’ils se taisent », a dit avec fougue le petit- fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul.

Serigne Khassim Mbacké , de rappeler pour la petite histoire: » Tout le monde se souvient des efforts inlassables déployés par le 3ème Khalife Général des Mourides Serigne Abdoul Ahad Mbacké. Il est qualifié de « grand bâtisseur » pour son engagement et son obstination à servir le Mouridisme et à préserver toujours la sacralité de la ville. Il était allumé jusqu’à amener des chiens dans Touba pour chasser les vendeurs de drogue et autres produits proscrits. En sus, il cultivait une belle proximité avec le Président d’alors Abdou Diouf pour mieux veiller sur l’héritage. Quoi de plus normal, aujourd’hui, pour Serigne Mountakha Mbacké Bassirou que d’être en bonne entente avec le Président Macky pour combattre le fléau du Coronavirus ? Qu’on ne s’ en mêle pas les pinceaux ! ».