Serigne Mbacké Ndiaye : « Ce que je pense du Pouvoir actuel… »

Ce que je pense du Pouvoir actuel…(Par Serigne Mbacké Ndiaye)

Le 24 Mars dernier, les Sénégalais ont élu un Président par défaut, par défaut parce que Macky, SONKO et Karim n étaient pas lice. Ce Président a pour nom Bassirou Diomaye Faye que je traite avec tout le respect qu’il mérite comme je le fis avec Senghor, Diouf ,Wade et Macky. Je ne crois qu’aux valeurs de la République.

Depuis lors, il a posé des jalons appréciés diversement, c est cela la Démocratie.

En ce qui me concerne, je laisse au peuple Sénégalais le soin de juger. Je veux être clair. Je suis un acteur, je me définis comme étant le Leader de l’opposition constructive, je ne critiquerai jamais les actes posés par le régime actuel. Par contre je ferai des propositions dans tous les domaines ,des suggestions et conseils aussi.

Voilà pourquoi je constate des erreurs et écarts de langage en parcourant certains commentaires suite aux récentes affectations dans la Magistrature :

– D’abord le Magistrat est un fonctionnaire appelé à servir partout au Sénégal et même en dehors du pays ;

– Ensuite Tamba et Kédougou font non seulement partie du Sénégal mais constituent les plus belles et bonnes parties du territoire;

– Enfin ces régions ont les plus belles infrastructures judiciaires du pays en dehors de Dakar ( Merci à Monsieur le Garde des Sceaux Sidiki Kaba). Alors évitons ces commentaires qui ressemblent à de la stigmatisation. Cette attitude est à la base de la rébellion en Casamance. Nous sommes tous Sénégalais à part entière et non des Sénégalais entièrement à part.

Pour le volet politique, je poursuis le travail de rassemblement des Forces Vives de la Nation dans la coalition MBEG MI dont l’objectif principal est d’offrir aux Sénégalais la possibilité d’imposer une CO HABITATION dès les prochaines législatives en remportant la majorité des sièges au parlement. Ces forces vives sont les familles religieuses, les Serignes Daara et Arabisants, les paysans, pasteurs et pêcheurs, les jeunes des associations, les Groupements de femmes, les syndicats et organisations socio-professionnelles, les sportifs et hommes de culture sans oublier les anciens des Forces de Défense et de Sécurité -FDS/ dont l’expertise et l’expérience ne sont pas bien utilisées au profit des populations et de l’État.

Si par contre le peuple, seul juge, donne la majorité au pouvoir actuel, j apprécierai.

… telle est ma conviction

Ministre Serigne Mbacké Ndiaye

Président de la CLP

Leader de l Opposition Constructive