Le salaire du Premier ministre dévoilé et des ministres dévoilés

Un article de L’Observateur publié le 31 juillet dernier a dévoilé les salaires des principales figures occupant des postes publics au Sénégal, attirant particulièrement l’attention sur les émoluments du Premier ministre. Cette enquête fait suite à la divulgation du salaire du président de la République, Diomaye Faye, qui s’élève à 4,8 millions de francs CFA par mois, selon sa déclaration de patrimoine publiée le 29 juillet.

Ce montant reflète, selon L’Observateur, les salaires mensuels approximatifs des autres hauts dirigeants des institutions sénégalaises, notamment ceux de l’Assemblée nationale, du Haut conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. En plus de ces salaires, ces responsables bénéficient de fonds sociaux mensuels variant entre 10 et 15 millions de francs CFA, déterminés par le président de la République, ainsi que d’autres avantages supplémentaires.

Concernant le Premier ministre, L’Observateur précise qu’il perçoit un salaire mensuel d’un peu plus de 4 millions de francs CFA. Bien qu’il ne bénéficie pas de fonds politiques, il peut, selon le journal, avoir accès à une « ligne de crédit » discrétionnaire fournie par le président de la République.

Le quotidien, repris par Senego, détaille également les salaires des ministres, qui ont été augmentés en 2012, passant de 2,5-2,8 millions à 3,8 millions de francs CFA suite à la suppression des logements conventionnés. Les ministres d’État, quant à eux, touchent 4 millions de francs CFA par mois. Certains ministres, comme ceux de l’Hydraulique et des Finances, perçoivent des rémunérations supplémentaires grâce à des indemnités liées à leurs fonctions spécifiques. Par exemple, le ministre des Finances peut voir son salaire atteindre 20 à 25 millions de francs CFA par mois, en raison de ses multiples fonctions d’administrateur dans divers établissements financiers.

Les députés du Sénégal, pour leur part, touchent des salaires allant de 1,3 million de francs CFA pour un simple député à 2 millions pour les membres du bureau. À cela s’ajoute une indemnité de 900 000 francs CFA pour compenser l’absence de véhicule de fonction, ainsi qu’une dotation en carburant.

Du côté des élus locaux, bien que leurs rémunérations aient été augmentées par le président Macky Sall, elles restent inférieures à celles des autres personnalités publiques. Les maires perçoivent désormais 800 000 francs CFA par mois, leurs adjoints 100 000 francs CFA, tandis que les édiles des chefs-lieux de département et des villes touchent respectivement 1 million et 1,5 million de francs CFA.

Enfin, L’Observateur rapporte que les salaires des directeurs généraux et des administrateurs des agences et entreprises publiques varient selon plusieurs critères, tels que le budget, le positionnement stratégique et l’effectif. Ces salaires se situent entre 2 et 5 millions de francs CFA, incluant les indemnités de fonction et de logement.