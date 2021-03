Serigne Mbacké Ndiaye sur les détenus politiques : « Oui, il faut les libérer »

Depuis que les douloureux événements que notre pays vient de vivre dans le cadre de cette triste affaire dont j’ai du mal à parler ont connu une certaine accalmie, des voix s’élèvent pour demander la libération de ceux qu’ils appellent des détenus politiques. Mais de quels détenus parle-t-on ?

– Des jeunes ont été vus volant des produits alimentaires, d’autres comme pour s’amuser, défiaient les forces de sécurité et de défense. Ces actes de vandales sont très graves mais peuvent être pardonnés au nom de la paix retrouvée et surtout par respect à nos chefs religieux qui se sont investis pour arriver à ce résultat ;

-Des hommes politiques ou activistes sont actuellement en prison. Ceux-là, à tort ou à raison, défendent une cause à laquelle ils croient. Qu’on soit d’accord ou non avec eux, qu on approuve leur méthode de lutte ou pas, reconnaissons-leur le droit de se battre. Ceux-là peuvent et doivent être libérés. Telle est ma conviction ;

-Des gens ont été vus, en tenue de combat, arme au poing, dégainer et tirer, soit sur des personnes, soit sur des portes de magasins pour les défoncer. Ceux-là doivent être recherchés, arrêtés et punis conformément à la Loi.

Si l’opposition demande la libération de détenus, je ne pense pas qu’elle parle de ces derniers. En tous les cas il me semble important que cette distinction soit établie. En le faisant, l’opposition crédibiliserait son combat. Mieux, l’opposition doit aider à démasquer ces personnes infiltrées ( je crois) qui n’ont pas leur place dans le champs politique.

Telle est ma conviction. Naïvement peut-être.

Ministre Serigne MBACKE Ndiaye