Serigne Mbacké Ndiaye à Sonko : « Courage mon petit-fils »

Depuis quelques jours, tu es à la une de la presse parce que tu es accusé de viol et de menaces de mort. J’ai cherché à te joindre mais en vain. Alors par la magie des réseaux sociaux, je te souhaite bon courage et te conseille de ne jamais baisser la tête encore moins les bras.

J’adopte cette posture parce que je soutiens tous les jeunes engagés en politique ;

J’adopte cette posture parce que je veux toujours combattre mes adversaires par des moyens politiques et politiques seulement ;

J’adopte cette posture parce que tu es mon petit fils, Oulaye Sow ta grand mère est ma cousine.

Toi seul sais ce que tu as fait et ce que tu n as pas fait et la justice tirera tout ceci au clair.

En ce qui me concerne, j’aurai peut-être l occasion de te donner les conseils du grand père.

Pour l’heure je ne peux que prier pour toi, que tu sortes grandi de cette épreuve.

Je pense également à tes épouses à qui je conseille d être courageuses et solidaires.

Pour l’heure je te dis COURAGE PETIT FILS.