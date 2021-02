OM : Souleymane Diawara pour le départ du Président Eyraud

Sept (7) ans après avoir quitté le club, Souleymane Diawara reste un grand amoureux de l’OM. L’ancien défenseur central, âgé maintenant de 42 ans, s’est exprimé auprès de Téléfoot sur la situation de son équipe de cœur qui vit des heures compliquées, avant de recevoir le PSG ce soir au Vélodrome. Il souhaite à tout prix que Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt partent de l’OM.

« Eyraud, il ne connaît pas trop le foot, je pense. Eyraud et McCourt, il faut qu’ils vendent l’OM » explique l’international sénégalais dans footmercato. Il a aussi un nom à proposer pour succéder à André Villas-Boas sur le banc. «Christophe Galtier. C’est une personne que j’estime beaucoup et qui fait du très, très bon boulot que ce soit à Saint-Étienne où à Lille en ce moment. C’est un Marseillais », dit-il.