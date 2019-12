Le Secrétariat exécutif permanent de la CLP s’est réuni pour examiner la situation politique nationale marquée par un large débat autour d’une révision éventuelle de la constitution. A ce sujet, le SEP rappelle que sa position sur la non-limitation des mandats du président de la république et de l’interdiction des alliances à l’occasion des élections législatives est sans équivoque. Le SEP estime, d’une part, que la limitation des mandats du président de la république enlève au peuple souverain son pouvoir d’élire qui il veut. Le véritable combat est celui de la transparence et de la sincérité des élections. C’est la raison pour laquelle le SEP encourage et soutient son président le Ministre Serigne Mbacké Ndiaye qui défend ses positions avec le courage et la lucidité qu’on lui connait. Aussi, il dénonce les attaques dont il fait l’objet de la part d’adversaires tapis dans l’ombre qui n’ont ni le courage de l’affronter ouvertement ni les arguments qu’il faut pour lui faire face. Le SEP met en garde tous ces antidémocrates qui tentent d’installer le terrorisme intellectuel dans notre pays. Il s’érige en bouclier et se tient prêt à toute éventualité pour défendre et protéger son président.

A bon entendeur, salut !

Le Porte-parole du jour, El Hadji Momar Guèye membre du secrétariat exécutif permanent et président de la convention régional de Thiès de la CLP.