Serigne Mbaye Thiam, la clé de la campagne de Amadou Ba en 2024

Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’eau et de l’assainissement sera la pièce maîtresse du décollage dans les intentions de vote favorables au premier ministre Amadou Ba, candidat de BBY à la présidentielle de 2024.

En effet la précampagne déguisée en tournée économique montre et démontre que ce dernier fait et fera face aux hostilités de certains de ses camarades qui, tapis dans l’ombre, lui reprochent son adhésion tardive à l’Alliance pour la République.

Face à ceux-ci, le candidat Amadou Ba compte beaucoup sur les qualités politiques et d’homme d’état (le sens, l’intelligence, l’engagement, la prestance et le charisme) du ministre Serigne Mbaye Thiam adoubé à Louga, auréolé à Saint-Louis, plébiscité à Thiès et très attendu au nord, à l’est, au centre, au sud du Sénégal et dans les diasporas.

Viscéralement attaché à l’héritage de feu Ousmane Tanor Dieng et distingué par sa fidélité et sa loyauté au président de la république, Serigne Mbaye Thiam soutenu par les militants du parti socialiste dans toutes les collectivités territoriales, étale sa clairvoyance, ses compétences et sa lucidité politiques pour mettre Amadou Ba sur une solide rampe de lancement vers le sommet.

C’est la conviction des sénégalais d’île de France où le nom, l’aura et les prestations de Serigne Mbaye Thiam, sur beaucoup de langues, huilent, illuminent et embellissent l’image du candidat Amadou Ba

Le premier ministre et candidat Amadou Ba d’une coalition esseulée voire décadente, par conséquent, n’aura d’autre choix que de faire de Serigne Mbaye Thiam son directeur de campagne.

Très expérimenté en la matière, Serigne Mbaye Thiam, par ailleurs bien introduit en France, maîtrise certainement mieux que beaucoup d’autres notre système électoral et la composition sociologique de nos diasporas. Il dispose de ressources humaines et de relais intellectuels incontournables dans les milieux associatifs, culturels et politiques sénégalais de France qu’il a finalement ralliés à la cause de Amadou Ba.

Pourtant ces derniers, qui, majoritairement militants de la coordination de France du Parti Socialiste, auraient préféré voir Serigne Mbaye Thiam afficher ses propres ambitions présidentielles stratégiquement différées, sont à pied d’œuvre pour relever le défi.

Birahim Camara

Parti Socialiste

Coordination de France