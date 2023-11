CAN 2023 : Après l’Algérie, le Maroc et la Guinée refusent aussi leurs hôtels

L’hébergement des sélections nationales pour la CAN 2023 pose problème à deux mois de la compétition, car certaines sélections refusent les hôtels qui leur sont attribués par la CAF et décident de se prendre en charge.

Au lendemain du tirage au sort de la CAN 2023, les équipes ont été situées sur leur lieu d’hébergement et leur terrain d’entraînement. Hormis les cités CAN attribuées aux équipes qui seront à Korhogo, Bouaké et San-Pedro, les équipes qui sont à Yamoussoukro et Abidjan, savent dans quels hôtels elles seront logées. À Yamoussoukro, l’Hôtel Parlementaire et le pavillon de l’Hôtel Président de Yamoussoukro.

Le Maroc, l’Algérie et la Guinée refusent leur site d’hébergement

L’Algérie a été le premier pays a refusé son site d’hébergement que lui a proposé la CAF à Bouaké.

La Cité CAN, qui a les commodités d’un hôtel 4 étoiles, a été refusé par le président de la Fédération Algérienne de Football, Walid Sadi pour des raisons qui lui sont propres. « Concernant l’hébergement, je me suis rendu à la Cité CAN, construite sous forme de villas, qui devait nous accueillir pendant la compétition. Mais nous avons opté pour un plan B, car j’ai estimé que cet hébergement n’offrirait pas une concentration optimale. Alors, nous avons réquisitionné tout un hôtel, pas loin du stade, pour l’ensemble de la délégation algérienne, qui sera mise dans les meilleures conditions », a confié le président de la Fédération Algérienne de Football.

Aux dernières nouvelles, c’est l’Hôtel du Stade de la Paix de Bouaké qui a été réquisitionné par les Algériens où tous les employés de l’établissement seront mis en congé pendant cette période et remplacés par des Algériens. Les échanges vont bon train entre la Fédération Algérienne de Football et la direction de l’hôtel. Si l’Algérie refuse l’hôtel, tel n’est pas le cas du Mali. Eric Sékou Chelle, le sélectionneur des Aigles du Mali, a visité les infrastructures sportives et de l’hébergement de Korhogo, la base de sa formation lors de la Compétition. Dans l’ensemble, il est satisfait des travaux qui ont été effectués dans cette commune.

Le Maroc refuse la Cité CAN de San-Pedro

Comme il fallait si attendre, le Maroc est rentré dans la danse et refuse de s’installer à la Cité CAN de San-Pedro. Les Marocains ont opté pour un établissement hôtelier situé au bord de la mer, appartenant à l’une de leur compatriote pour consommer plus local, être mieux traités et loin des bruits. Tout comme le Maroc, la Guinée ne veut pas résider à l’Hôtel Parlementaire. Les Guinéens estiment que l’Hôtel Parlementaire est trop grand pour eux et qu’il leur faut un hôtel pas trop grand à eux seuls pour pouvoir canaliser leurs joueurs et travailler dans le silence.

