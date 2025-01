Serigne Mountakha réitère sa confiance aux «Baye Fall»

Suite à la dernière polémique née d’une intervention d’un député à l’Assemblée Nationale qui demandait au Premier ministre de renforcer la sécurité à Touba, soulignant en passant, que les civils n’étaient pas aptes à gérer ce secteur, il fallait bien tempérer les ardeurs des uns et des autres et éclairer son ndigël. Serigne Mountakha Mbacké n’a pas manqué de le faire ce jeudi, en recevant une délégation du khalife des Baye Fall.

Et c’est clairement que le patriarche de Darou Miname a renforcé son ndigël non sans insister sur certaines de ses déclinaisons. « Je vous renouvelle mes remerciements pour tout ce que vous fournissez comme efforts afin de protéger cette cité. Je renouvelle mon engagement à vous accompagner dans la tâche qui vous est confiée par Serigne Touba. Le ndigël qui vous avait échu demeure valable et même renforcé» dit-il.

Il poursuit, en précisant : « Toutefois, il faudra le faire avec intelligence. Et cette prédisposition est déjà disponible chez vous. Après l’intelligence, il faudra y adjoindre une certaine forme de politesse et de la finesse. Si ce sont des produits prescrits qui sont incriminés, il faudra les récupérer et les incinérer. Si c’est un comportement désobligeant et malveillant, il suffira de corriger le délinquant en lui faisant la morale, lui expliquer pourquoi son comportement est prohibé. C’est de la seule manière que la mission confiée sera bien exécutée. C’est assez aisé de vous parler parce que vous comprenez vite et agissez toujours comme il vous est demandé de faire. Si ces indications sont respectées, le travail se fera de la meilleure des manières et nul ne pourra nous indexer ou nous critiquer ».