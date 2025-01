Le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko ont conjointement signé un décret officialisant la nomination de huit nouveaux membres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Ces nominations, qui s’inscrivent dans le cadre du décret n°2024-3401, ont été effectuées pour un mandat unique de six ans, non renouvelable et non révocable, à compter du 11 décembre 2024.